Michelle – In 80 Küssen um die Welt

Nach ihrem 2016 erschienenen Top 6-Album «Ich würd’ es wieder tun», bezauberte sie zwischen 2016 und 2017 das Publikum als glamouröse Jurorin in der Erfolgsshow «Deutschland sucht den Superstar». Für die Aufnahmen zu ihrem kommenden Longplayer hat sich Michelle eine kleine Pause gegönnt, um tief in sich hinein zu horchen und ihren weiteren, musikalischen Weg ganz neu auszuloten. Ein Pfad, der gleich zu Anfang «In 80 Küssen um die Welt», ohne grosse Umschweife, auf einen ganz bestimmten Ort zusteuert: Direkt auf die Tanzfläche!

Was kann es Befreienderes geben, als einfach mal kurz seine sieben Sachen zu packen und spontan aufzubrechen, zu einer Reise um den gesamten Globus? Seit mehr als zweieinhalb Dekaden verkörpert Popschlagerikone Michelle genau diesen unermüdlichen Entdeckerdrang, seinem Fernweh zu folgen und zu schauen, wohin einen der Wind wohl als nächstes trägt.

Mit ihrem neuen Lied lädt Michelle ihre Fans nun ein, sie auf ihren ganz persönlichen Liebes – Trip rund um den Erdball zu begleiten! Michelle sendet mit dem sommerlich leichten Ohrwurm Liebesgrüsse aus der Ferne: Von Paris geht es über Venedig, Rio und New York nach Mexiko und an den exotischen Nil . Und das ganz ohne Jetlag oder störende Check-In-Schlangen – einfach die Augen schließen und abheben!

Die mehrfache ECHO-Preisträgerin Michelle, hat sich im Laufe ihrer Karriere längst als eine der erfolgreichsten und beliebtesten Künstlerinnen Deutschlands etabliert. Über vier Millionen verkaufte Tonträger, unzählige goldene Schallplatten plus diverse Auszeichnungen, wie der ECHO (1999 + 2002), der Amadeus Austrian Award (2001 + 2003), die Goldene Stimmgabel (1999 + 2001), der 1. Platz bei ihrer erste in Hitparade (1993) sowie Platz 1 bei den Deutschen Schlager-Festspielen (1997) und nicht zuletzt der Titel «Woman Of The Year» vom Maxim-Magazin (2006) sowie der renommierte Smago!-Award (2012), sind dabei nur einige der schillernden Höhepunkte ihrer Karriere. Ein beispielloser Erfolg, an den sie nun mit der Single «In 80 Küssen um die Welt» nahtlos anknüpfen wird. (Universal Music)