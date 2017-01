Microsoft muss im Ausland gespeicherte Daten nicht herausgeben

Happy über den jüngsten Gerichtsentscheid zur Datensicherheit: Microsofts Chef der Rechtsabteilung, Brad Smith. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/ELAINE THOMPSON

Microsoft hat in einem Rechtsstreit um die Herausgabe von Nutzerdaten in den USA einen Sieg errungen. Ein Berufungsgericht in New York urteilte am Dienstag, dass der US-Technologiekonzern US-Behörden keinen Zugang zu Nutzerdaten im Ausland gewähren muss.