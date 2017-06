Microsoft stellt neue Spielkonsole Xbox One X vor

Achtung Angriff: Der Playstation 4 von Marktführer Sony steht ab sofort die laut Microsoft "leistungsstärktste Konsole der Welt" gegenüber. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/JAE C. HONG

Der US-Technologiekonzern Microsoft hat am Sonntag seine neue Spielkonsole Xbox One X vorgestellt. Das Unternehmen preist das Gerät als «leistungsstärkste Konsole der Welt» an und will damit der Playstation 4 von Marktführer Sony den Rang abjagen.