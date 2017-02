Migros-Chef Bolliger erwartet für dieses Jahr stagnierende Umsätze

Nach einem fast kompletten Berufsleben bei Migros sagt Chef Herbert Bolliger: "Ich bereue nichts." (Archivbild) © KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Migros-Chef Herbert Bolliger fürchtet in diesem Jahr wiederum «stagnierende» Umsätze im Detailhandel. Er sieht aber auch Silberstreifen am Horizont: So vermutet er, dass beim Einkaufstourismus der Höhepunkt erreicht ist.