Migros-Brot sieht wie Hakenkreuz aus

Das Monatsbrot der Migros Ostschweiz sorgt für Aufregung wegen seiner Form: Windrad oder Hakenkreuz? © Radio 24

In den Filialen der Migros Ostschweiz ist am Samstag ein vermeintliches Hakenkreuz-Brot in den Verkauf gelangt. Zwar als «Windrädli»-Brot geplant, liess das Gebäck die entsprechende Assoziation mit dem Symbol des Dritten Reichs durchaus aufkommen.