Migros ruft nach Salmonellen-Nachweis in Legebetrieb Eier zurück

Die Migros warnt: Eier mit dem aufgedruckten Code 1-CH-231 sollten wegen Salmonellenverdachts nicht gegessen, sondern in eine Filiale zurückgebracht werden. © Pressebild Migros

Der Grossverteiler Migros ruft Eier zurück, nachdem in einem Produktionsbetrieb Salmonellen festgestellt worden sind. Möglicherweise kontaminierte Eier wurden in Filialen der Genossenschaften Aare sowie in der Westschweiz verkauft. Sie sollten nicht gegessen werden.