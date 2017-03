Migros-Tochter Micarna investiert in Pouletproduktion im Wallis

Micarna investiert 18 Millionen Franken in die Poulet-Produktion in Siders VS. Für den Standort spricht, dass der Gebirgskanton abseits der Flugrouten der Wasservögel liegt. (Archiv) © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Der zur Migros gehörende Fleischverarbeiter Micarna investiert 18 Millionen Franken in die Produktion von Poulets in Siders VS. Weitere Projekte im Wallis sind in den kommenden Jahren in Steg und Martinach geplant.