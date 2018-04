Milch, Autos und Filme – auch für Grosse

Frühling! Warm! Sonne! Ein Wochenende nach der OFFA zieht es uns wiederum ins Freie. Wer den Balkon oder die Terrasse schon eingerichtet hat, darf das Wochenende getrost draussen zuhause verbringen. Wer noch nicht ganz so weit ist, findet hier ein paar Tipps für ein ereignisreiches Wochenende.

«Gnusskarussell» im Kugl

Bei einem 5-Gang-Menu Gitarrenklängen und einer rauhen Stimme lauschen – das kann man am Sonntag 22. April im Kugl im «Gnusskarussel». Die Zuhörer sitzen im Kreis und werden verköstigt, während Singer-Songwriter Fabe Vega in der Mitte Musik macht. Das Menu dazu liefern die Macher des Foodtrucks «Geschmacksträger».

Falls du Lust bekommen hast: Wir verlosen zwei Tickets inklusive 5-Gang-Menu im Wert von 194 Franken. Um an der Verlosung teilzunehmen, füllst du einfach dieses Formular aus.

Name * Vorname Nachname

E-Mail *

Telefon *

Teilnahmebedingungen * Ich akzeptiere die Teilnahmebedingungen.

Newsletter Ich möchte den FM1Today-Newsletter abonnieren.



Tag der Milch in Wil

Am Samstag ist der schweizweite Tag der Milch. Milchproduzenten können auf ihren Höfen einen Stand einrichten. Besonders gross gefeiert wird der Tag der Milch an der Oberen Bahnhofsstrasse in Wil. Ab 9 Uhr gibt es Milchshakes und einen Wettbewerb. Ausserdem wird eine Milchkuh namens «Mamba» zu Gast sein.

Guggen-Schweizermeisterschaft in Engelburg

Guggenmusik im Frühling? An den Schweizermeisterschaften der Guggenmusiken schon! Dieses Jahr findet die Meisterschaft in Engelburg an, diverse Guggen aus der ganzen Schweiz werden anhand ihrer Musik, Rhythmus, Choreographie und Kostüme bewertet. Von Freitag bis Sonntag findet die riesige Ferier statt, mehr Infos und Tickets gibt’s hier.

Hafenfest in Romanshorn

Am Samstag und Sonntag findet in Romanshorn am Bodensee ein Hafenfest statt. Nebst einem Genussmarkt zum Schlemmen gibt es natürlich Ausfahrten mit den Kursschiffen der Bodensee Schifffahrt, Märchenvorlesungen und Auftritte von Sängern und Tänzern, darunter sind auch singende Matrosen, die «Singing Sailor’s Crew». Das ganze Programm findest du hier.

Kurzfilmnacht in St.Gallen

Die Kurzfilmnacht macht dieses Wochenende Halt in der Lokremise in St.Gallen. Es wurde extra ein Programm unter dem Motto «Made in St.Gallen» erstellt. Ab 19 Uhr werden unter anderem vier Kurzfilme gezeigt, die aus St.Gallen stammen. Das ganze Programm gibt es hier.

Autorenntage Frauenfeld

Ebenfalls am Wochenende finden die Autorenntage in Frauenfeld statt. Nebst verschiedenen Rennen in unterschiedlichen Kategorien findet auch ein Showblock statt, bei dem alte und neuere Autos gezeigt werden. Erwartet werden bis zu 10’000 Zuschauer. Weitere Infos hier.

Zirkus Knie in Chur

Nachdem der Zirkus Knie Mitte Woche in Buchs gastierte, ist er dieses Wochenende in Chur. Ab dem 25. April steht das Zirkuszelt dann in St.Gallen. Mehr Infos zu den Vorstellungen gibt es hier.

Was dich dort erwartet: