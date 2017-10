Der Fahrer des Militär-Jeeps war abgelenkt und hatte Glück: Er blieb unverletzt, als sich sein Puch überschlug. © Kapo GL

Ein spektakulärer Selbstunfall eines Militär-Jeeps ist am Montag im glarnerischen Mitlödi glimpflich ausgegangen. Der Puch kam von der Strasse ab und überschlug sich in einer Wiese. Der 21-jährige Militärangehörige am Steuer blieb unverletzt.