Genfer Metzgereien mit Steinen beworfen

Die Metzgerei von Christian Mansey nahmen militante Tierschützer Mitte April ins Visier. Sie bewarfen das Schaufenster mit Steinen. (Archiv) © Keystone/Salvatore Di Nolfi

In Genf haben militante Tierschützer seit Mitte April wiederholt Metzgereien mit Steinen beworfen. In der Nacht auf Freitag suchten sich die unbekannten Täter zwei Geschäfte in Grand Lancy als Ziel aus.