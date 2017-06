Miliz in Libyen gibt Freilassung von Gaddafi-Sohn bekannt

Seif al-Islam nach seiner Gefangennahme in der libyschen Stadt Sintan im Jahr 2011 - nun ist der Gaddafi-Sohn auf freiem Fuss. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/AMMAR EL-DARWISH

Eine bewaffnete Gruppe in Libyen hat die Freilassung des einst einflussreichsten Sohnes von Muammar al-Gaddafi, Seif al-Islam, bekannt gegeben. Die Brigade Abu Bakr al-Sadik teilte am Samstag auf Facebook mit, Seif al-Islam sei am Freitagabend freigelassen worden.