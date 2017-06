In den drei Verfilmungen der «Millennium»-Thriller aus der Feder von Stieg Larsson («Verblendung», «Verdammnis», «Vergebung») hatte Nyqvist den Journalisten Mikael Blomqvist gespielt. In seiner Heimat war der Schwede auch als Theaterschauspieler bekannt. Nach Informationen der schwedischen Zeitung «Dagens Nyheter» war Nyqvist an Krebs erkrankt.

(SDA)