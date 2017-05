Millionenschaden und Verletzte nach Überschwemmung in St. Moritz

Zuerst kam das Wasser, dann das Kohlenmonoxid: Ein Teil von St. Moritz Bad wurde von einem Bach überschwemmt und beim Abpumpen trat gefährliches Kohlenmonoxid aus. © Keystone

Ein überlaufender Bach hat am Montag in St. Moritz ein Firmengelände und weitere Gebäude überflutet. Der Schaden geht in die Millionen. Beim Abpumpen des Wassers erlitten sieben Personen Kohlenmonoxid-Vergiftungen.