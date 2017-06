Millionen in Extremistenversteck gefunden

Von den Kämpfen rund um Marawi vertriebene Menschen in einer Halle mit Hilfsgütern © KEYSTONE/EPA/LINUS G. ESCANDOR II

Bei den Kämpfen zwischen militanten Islamisten und der Armee im Süden der Philippinen haben Soldaten in einem Extremisten-Haus viel Bargeld entdeckt. In dem eingenommenen Gebäude in Marawi seien mehr als 52 Millionen Pesos (etwa eine Million Franken) gefunden worden.