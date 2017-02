Mindestens 14 Tote durch Autobombenanschlag in Somalia

Soldaten patrouillieren in Mogadischu. In der somalischen Hauptstadt sind bei einem Autobombenanschlag mindestens 14 Menschen gestorben. (Archiv) © KEYSTONE/AP/FARAH ABDI WARSAMEH

Bei einem Autobombenanschlag in Somalia sind mindestens 14 Menschen getötet worden. Mehr als 30 weitere seien bei dem Attentat in der Hauptstadt Mogadischu verletzt worden, sagte ein Vertreter der Sicherheitsbehörden am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP.