Tote nach Einsturz in Bergwerk in Pakistan: Rettungskräfte bergen ein Opfer aus dem Innern der Kohlemine. © KEYSTONE/EPA/JAMAL TARAQAI

Bei einer Explosion in einer Kohlemine im Südwesten Pakistans sind am Samstag mindestens 16 Bergarbeiter ums Leben gekommen. Neun weitere Arbeiter seien in der Mine in der Provinz Baluchistan verletzt worden, teilten die Behörden mit.