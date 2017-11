Mindestens 19 Tote bei Wohnhausbrand in Peking. © KEYSTONE/AP XinHua/LUO XIAOGUANG

Bei einem Wohnhausbrand in Peking sind 19 Menschen getötet und acht weitere verletzt worden. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, war der Brand am Samstagabend in einem Gebäude im südlichen Aussenbezirk Daxing ausgebrochen.