Tote bei Explosion in Kohlegrube

Arbeiter warten auf Nachrichten zu den Verschütteten. Schlechte Arbeitsbedingungen führen in den Kohleminen der Provinz Baluchistan immer wieder zu tödlichen Unfällen. © Keystone/EPA/JAMAL TARAQAI

Mindestens 20 Arbeiter sind bei einer schweren Explosion in einer pakistanischen Kohlegrube getötet worden. Als Folge einer Methangas-Explosion am Samstagnachmittag sei die Grube teilweise eingestürzt, sagte ein Behördensprecher am Sonntag.