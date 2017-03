Bei einem Erdrutsch an einer Müllhalde in Äthiopien sind mindestens 24 Personen ums Leben gekommen. Wie ein Sprecher der Stadtverwaltung von Addis Abeba am Sonntag mitteilte, ereignete sich das Unglück am Samstag in einem Aussenbezirk der Hauptstadt.

Knapp 30 Menschen seien verletzt worden, mehr als 30 Häuser seien zerstört worden. (SDA)