Vier Top-30-Spielerinnen in Biel

Barbora Strycova wird eine der Attraktionen in Biel sein

Am neuen WTA-Turnier in Biel werden je 32 Qualifikantinnen, Einzel- und Doppelspielerinnen die neue, für 8,5 Millionen Franken errichtete «Swiss Tennis Arena» an der Roger-Federer-Allee 1 einweihen.