Mindestens 25 Tote in Malaysia

Mindestens 25 Personen sterben bei einem Brand in einer Religionsschule in Malaysia. © KEYSTONE/AP

Bei einem Brand in einer Religionsschule in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur sind am Donnerstagmorgen mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen. Das berichteten örtliche Medien unter Berufung auf Notfallbehörden.