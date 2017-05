Mindestens 26 Bergarbeiter bei Grubenunglück im Iran verschüttet

Kumpel und Rettungskräfte tragen einen Verletzten zur Ambulanz. Die Bergungsarbeiten gestalten sich schwierig, einige Kumpel sind noch im Bergwerk eingeschlossen. © KEYSTONE/AP Tasnim News Agency/MOSTAFA HASSANZADEH

Bei einer Gasexplosion in einem Kohlebergwerk im Norden des Iran sind mindestens 26 Bergleute verschüttet worden. Rettungskräfte versuchten am Mittwoch, zu den Kumpeln zu gelangen, die in einem Stollen des Bergwerks bei Asad Schahr in der Provinz Golestan festsassen.