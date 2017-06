Heftige Regenfälle führten in Bangladesch zu Erdrutschen, bei denen mindestens 35 Menschen starben. (Archiv) © KEYSTONE/AP/A.M. AHAD

Bei mehreren Erdrutschen in Bangladesch sind mindestens 35 Menschen getötet worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, starben die Menschen am Montag und Dienstag nach heftigen Regenfällen in den südöstlichen Bezirken Rangamati und Bandarban.