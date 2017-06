Mindestens 40 Tote bei Kämpfen in Zentralafrika trotz Waffenruhe

Unruhige Region auch nach dem Waffenruhe-Abkommen: In der Stadt Bria in der Zentralafrikanischen Republik sterben mindestens 40 Menschen bei Kämpfen. (Archivbild) © KEYSTONE/AP ap/CASSANDRA VINOGRAD

Nur einen Tag nach der Einigung auf eine Waffenruhe in Zentralafrika sind bei Kämpfen mindestens 40 Menschen getötet worden. Die Gefechte ereigneten sich am Dienstag in der Stadt Bria im Zentrum des Landes, wie eine Hilfsorganisation und Sicherheitskreise mitteilten.