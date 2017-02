Afghanische Sicherheitskräfte am Ort des Bombenanschlags in Lashkar Gah, der Hauptstadt der Provinz Helmand. © Keystone/EPA/WATAN YAR

Bei einem Anschlag in Afghanistan sind mindestens acht Menschen getötet worden. Fünfzehn weitere, darunter zwei Frauen und drei Kinder, wurden bei der Explosion einer Autobombe in Helmands Provinzhauptstadt Laschkar Gah am Samstag verletzt.