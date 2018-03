Mindestens acht Tote bei Selbstmordanschlag im Osten Libyens

Der Attentäter hatte es auf einen Kontrollposten seiner Sicherheitskräfte abgesehen: der abtrünnige libysche General Chalifa Haftar. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Bei einem Selbstmordanschlag im Osten Libyens sind mindestens acht Menschen getötet worden. Acht weitere Menschen wurden verletzt, als ein Angreifer sich an einem Kontrollposten nahe der Stadt Adschdabija in einem Auto in die Luft sprengte.