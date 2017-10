Mindestens drei Tote bei Anschlag in Kabul

Rauch steigt auf nach einem Selbstmordanschlag in Kabul. (Archivbild) © Keystone/EPA/S. Sabawoon

Ein Selbstmordattentäter hat sich am Dienstag im Diplomatenviertel der afghanischen Hauptstadt Kabul in die Luft gesprengt. Er riss mindestens drei weitere Menschen mit in den Tod. Mindestens 15 weitere Menschen wurden verletzt.