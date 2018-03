Fünf Tote bei Autosturz ins Meer

Famieliendrama: An dieser Stelle stürzte das Auto die Klippen hinunter - bis zu acht Tote werden befürchtet. © KEYSTONE/AP Fort Bragg Advocate-News/CHRIS CALDER

Beim Sturz über eine Klippe an der kalifornischen Pazifikküste sind mindestens fünf Familienmitglieder in ihrem Auto ums Leben gekommen. Drei Kinder und ihre 38 Jahre alten Mütter wurden im Küstenbereich entlang des berühmten Highway 1 in Kalifornien tot aufgefunden.