Mindestens fünf Tote und 40 Verletzte

Die Polizei spricht von bis zu 40 Verletzten. © AP Photo/ Matt Dunham

Bei dem Doppelanschlag am britischen Parlament in London sind nach jüngsten Angaben der Polizei mindestens fünf Menschen getötet worden, unter ihnen der Täter. Rund 40 Menschen seien verletzt worden, teilte ein Sprecher von Scotland Yard am späten Mittwochabend mit.