Mindestens vier Tote bei Fährunglück vor den Philippinen

Helfer bringen Überlebende des Unglücks an Land. © KEYSTONE/EPA/FRANCIS R. MALASIG

Bei einem Fährunglück an der Ostküste der Philippinen sind mindestens vier Menschen ertrunken. 240 der insgesamt 251 Menschen an Bord des gesunkenen Schiffes seien gerettet worden, teilten die Behörden am Donnerstagabend (Ortszeit) mit.