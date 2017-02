Mindestens vier Tote bei Lawinenunglück in französischen Alpen

Der Lawinenniedergang ereignete sich auf rund 2100 Metern Höhe ausserhalb der markierten Skipisten. (Symbolbild) © Keystone/GAETAN BALLY

Bei einem Lawinenunglück in den französischen Alpen sind am Montag mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Insgesamt wurden im Skigebiet von Tignes in Savoyen neun Menschen von den Schneemassen verschüttet.Wie die Rettungskräfte mitteilten, könnte die Zahl der Todesopfer noch steigen.