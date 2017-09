Mindestens zwei Tote durch Taifun

Der Taifun brachte hohe Wellen an Japans Küsten. Mindestens zwei Menschen sind wegen dem Sturm ums Leben gekommen. © KEYSTONE/AP Kyodo News/MUNEYOSHI SOMEYA

In Japan sind mindestens zwei Menschen durch Taifun «Talim» ums Leben gekommen. Drei Menschen würden noch vermisst, hiess es am Montag von den Behörden und in Medienberichten. 38 Menschen wurden verletzt.