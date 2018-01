Zwölf Tote und 180 Verletzte bei Zugunglück

Auch Stunden nach dem Unglück suchten Bergungsteams nach Passagieren, die noch in den entgleisten Waggons eingeklemmt sein könnten. «Es befinden sich immer noch Menschen in den Waggons – in denen, die in Flammen aufgegangen sind», sagte Bahnvertreter Leboho Mokhalipha gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

Einige Passagiere konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Angesichts der derzeitigen Schulferien sind die Züge in Südafrika besonders gut besetzt. Das Unglück ereignete sich rund 200 Kilometer südwestlich von Johannesburg in der Provinz Freistaat.

(SDA)