Minnesota kommt zum ersten Playoff-Sieg

Minnesotas Marcus Foligno (17) trifft im Mitteldrittel © KEYSTONE/FR51399 AP/ANDY CLAYTON-KING

Die Minnesota Wild kommen in der 1. Playoff-Runde gegen die Winnipeg Jets im dritten Spiel zum ersten Sieg. Dank eines starken Mitteldrittels gewinnt das NHL-Team mit Nino Niederreiter 6:2.Nach zwei Niederlagen in Winnipeg gerieten die Wild auch im ersten Heimspiel in Rückstand.