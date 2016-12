Minnesota mit neuntem Sieg hintereinander

Eric Staal brachte die Gäste in der 44. Minute in Unterzahl erstmals in Führung (3:2). Jason Zuckers Treffer zum Endstand fiel in der Schlussminute ins leere Tor.

Nino Niederreiter blieb ohne Skorerpunkt. Der Bündner Stürmer kam in 16:29 Minuten Eiszeit auf eine neutrale Bilanz. Bei Montreal fehlte Sven Andrighetto wegen einer Verletzung. Der Zürcher wurde zurück zum AHL-Klub St. John’s IceCaps geschickt.

Minnesota gelang mit dem neunten Sieg hintereinander die Egalisierung des Klubrekords. Die Wild, die in der Western Conference hinter Chicago an zweiter Stelle liegen, haben nun 20 ihrer 32 Meisterschaftsspiele in dieser Saison gewonnen.

Einen Sieg gab es im zweiten NHL-Einsatz auch für Tanner Richard, der mit den Tampa Bay Lightning vor heimischem Publikum die St. Louis Blues 5:2 bezwang. Die Vancouver Canucks (mit Sven Bärtschi und Luca Sbisa) unterlagen zu Hause trotz früher Führung Winnipeg mit 1:4. Nikolaj Ehlers, der Sohn von Langnau-Trainer Heinz Ehlers, erzielte im Schlussdrittel seine Saisontore 8 und 9.

Heimniederlagen setzte es ebenfalls für Denis Malgin mit Florida (1:3 gegen Boston) und Nashville (0:4 gegen Los Angeles) ab. Bei den Predators verzeichnete Roman Josi eine Minus-2-, Yannick Weber eine Minus-1- und Kevin Fiala eine ausgeglichene Bilanz.

Bei der Niederlage der Panthers gegen Boston gab Jaromir Jagr den Assist zum einzigen Tor der Gastgeber. Mit nun 1888 Punkten nimmt der 44-jährige Tscheche in der NHL-Skorerliste neu den alleinigen 2. Platz ein. Einzig Wayne Gretzky, mit allerdings 2857 Punkten, liegt noch vor Jagr.

(SDA)