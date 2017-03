Minnesota verliert trotz Assist von Niederreiter

Nino Niederreiter punktet, aber verliert mit Minnesota © KEYSTONE/AP Ap/TONY GUTIERREZ

Die Minnesota Wild verlieren in der NHL trotz eines Assists von Nino Niederreiter mit 2:4 gegen die Chicago Blackhawks.Der Churer Stürmer war in der 11. Minute am 1:2 von Eric Staal beteiligt, in dem er den Puck vor dem Tor stehend mit dem Körper auf dessen Stock lenkte.