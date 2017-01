Du glaubst nicht, wie teuer dieser Pulli ist

«Ein Ding in Pink», könnte man es nennen. Oder milder ausgedrückt einen «ungewöhnlichen Pullover», den Mirka Federer da uns während des Krimi-Spiels zwischen Roger Federer und Stan Wawrinka am Australian Open präsentierte. Bei dem spannenden Halbfinale stand nach dreieinhalb Stunden Roger Federer als Sieger fest. Doch auf Twitter sorgte vor allem der Pullover von Mirka für Gesprächsstoff.

Thoughts on Mirka Federer's Gucci jumper? Eye of the tiger? #AusOpen pic.twitter.com/SisBoWSsNb

— Susannah Guthrie (@susguthrie) January 26, 2017