Mischa Gasser zurückgetreten

Zusätzlich sei im letzten Jahr auch «immer mehr die Lust zu einer Neuorientierung und einem Studium hinzugekommen». Der frühere Kunstturner und Trampolin-Athlet war seit 2011 im Aerials-Kader von Swiss-Ski, nahm an drei Weltmeisterschaften und zwei Olympischen Spielen teil (18. in Sotschi 18. und 11. Pyeongchang).

Gasser erreichte in seiner Weltcup-Karriere sechs Top-Ten-Plätze, seine besten Resultate waren zwei 6. Ränge im Weltcup in Moskau und in Minsk 2015.

Der Schweizer Aerials-Cheftrainer Michel Roth wird die kommende Saison 2018/19 mit neun Kader-Athletinnen und -Athleten in Angriff nehmen. Teamleader Dimitri Isler und der Junioren-Weltmeister Noé Roth vertreten Swiss-Ski im Aerials-A-Kader.

(SDA)