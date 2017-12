Miss-America-Chef suspendiert

Miss-America-Chef Sam Haskell ist wegen sexistischer E-Mails suspendiert worden. (Archiv) © KEYSTONE/AP/MEL EVANS

Der Belästigungsskandal in den USA hat nun auch den Schönheitswettbewerb Miss America erreicht: Der Veranstalter suspendierte am Freitag seinen Chef Sam Haskell, weil dieser sich in E-Mails beleidigend über ehemalige Gewinnerinnen des Wettbewerbs geäussert hatte.