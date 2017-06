Missverständnis um Preise im Rössli

«Das stimmt so einfach nicht», sagt Guido Buob. Er sagt, es sei ein blödes Missverständnis und er würde für das Essen mit Sicherheit gleich viel bezahlen wie ein Tourist. Dass es darum einen kleineren Aufschrei gegeben hätte, würde er verstehen, jedoch stimme es nicht.

Der Hintergrund: Ein Gast hat der «Appenzeller Zeitung» erzählt, er habe an zwei aufeinanderfolgenden Tagen dasselbe Menü bestellt und es sei unterschiedlich abgerechnet worden. So habe er am zweiten Tag zehn Franken mehr bezahlt.

Ihm sei erklärt worden, dass Einheimische Vergünstigungen erhalten würden. «Dass ihn das aufregt, verstehe ich. Er kennt den Wirt, ist regelmässig da und hat den Arbeiterpreis bei ihm bezahlt. Am nächsten Tag war die neue Serviertochter da, die ihn nicht kannte und er hat mehr bezahlt. Das ärgert natürlich, ist aber ein Missverständnis», sagt Buob. Dieser Gast, so Buob, wird aber weiterhin dort einkehren.

Buob allerdings sagt, man habe schlicht falsch kommuniziert. «Wenn der Wirt Arbeiter der Kastenbahn oder Strassenarbeiter zu Gast hat, dann haben diese einen Spezialpreis, wie beispielsweise in einer Mensa», sagt Buob.

Das Rössli sei eine Art Mensa für die Arbeiter der Gegend, weil es auch das einzige Restaurant in Brülisau sei, welches Auswärtige verpflegt, so Buob. Er bezahle zum Beispiel im Coop-Restaurant auch mehr, als jemand, der dort arbeitet. Alles andere wäre seltsam, so der Geschäftsleiter von Appenzellerland Tourismus AI.

Er meint, dass es schon sein könne, dass regelmässig einkehrenden Einheimischen teilweise Rabatt gewährt werde, aber dies sei die Entscheidung des Wirts.

Wirt Jürg Neuenschwander war nicht erreichbar und konnte sich daher noch nicht zum Thema äussern.

(red.)