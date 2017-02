Mit 131 km/h rückwärts über eine Schanze

SRF3 organisierte gemeinsam mit Elias Ambühl, dem 24-jährigen Freeskier aus Masein in Graubünden, einen Weltrekord. Eigentlich wollte Ambühl diesen Rekord heute aufstellen. Aufgrund der Wetterbedingungen wurde der Live-Weltrekord aber abgesagt, weshalb nun die Trainingsfahrt zählt. Denn schon gestern im Training ist es Ambühl gelungen, den Rekord des Norwegers Anders Backe, der 2012 mit 128,7 km/h rückwärts eine Skischanze herunterfuhr, zu knacken.

Am Weisshorn in Arosa schnallte sich Elias Ambühl die Skier um und fetzte mit 131,23 km/h die Piste herunter. Und so sah das Ganze aus:



(red)