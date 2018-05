Mit 1,6 Promille verunfallt

Der Autofahrer war am Sonntag kurz nach 6 Uhr unterwegs in Richtung Atzmännig. In der Linkskurve bei der Verzweigung zur Dorfstrasse geriet er mit seinem Auto über den rechten Fahrbahnrand hinaus und überquerte das Trottoir. Anschliessend prallte das Fahrzeug gegen eine Mauer und einen Kandelaber. Das Auto überschlug sich und kam schliesslich auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Der 30-Jährige konnte sein Auto selbständig verlassen. Die Kantonspolizei St.Gallen stellte bei ihm einen Alkoholwert von über 0,8 mg/l fest (entspricht 1,6 Promille). Der Mann musste seinen Führerschein auf der Stelle abgeben. Der Sachschaden beträgt gegen 20’000 Franken.

(Kapo SG/red.)