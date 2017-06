Mit 160km/h auf 80er-Strecke gestoppt

Zu schnell unterwegs: Die Polizei konnte Raser aus dem Verkehr ziehen. (Symbolbild) © KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Die Kantonspolizei Thurgau hat am Sonntag in Altnau einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der fast doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs war. Auch ein Motorradfahrer wurde an derselben Stelle mit 33 km/h zu schnell gestoppt.