Mit Bier gegen den Terror

In London greifen Terroristen wahllos Menschen an, töten dabei sieben und verletzen eine Vielzahl mehr. Menschen rennen vom «Borough Market» weg und bringen sich in Sicherheit.

Ein Mann wird dabei als Symbol gegen den Terror in die Geschichte eingehen. Er flüchtet zwar auch vom Ort des Geschehens, doch versucht er dabei, sein Bier nicht auszuleeren.

Er ist der Inbegriff der Londoner Unverwüstlichkeit. Der Unbekannte wird von Twitter-Gemeinschaft gefeiert.

This man paid London prices for a pint. He was not going to let the #LondonAttacks stop him from enjoying it. We salute you 👏👏👏pic.twitter.com/cDgVnXFAT8 — Darren Hardie (@DarrenHardie) 4. Juni 2017

Twitter-User Darren Hardie schreibt: «Dieser Mann hat Londoner Preise für sein Pint bezahlt. Er lässt sich von den Anschlägen in London seinen Biergenuss nicht vermiesen. Wir salutieren dir!»

There’s an apparent terrorist attack in London and this guy is strolling down the street with his pint. pic.twitter.com/zy74ytgAdq — Oli (@Oli_Row) 3. Juni 2017

@Oli_Row schreibt: «Da passiert ein Terror-Anschlag in London und dieser Typ spaziert mit seinem Pint durch die Strassen..»

(saz)