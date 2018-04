Kennt ihr das? Ihr ruft bei einer Firma an und landet in einer ewig langen Warteschlaufe? FM1-Comedian Chäller dreht den Spiess mal wieder um und lässt die Mitarbeiterin einer Firma bei sich in der Warteschlaufe zappeln. Und immer wieder kommt sie an den falschen Orten raus. Im neusten Chällerfon passiert wieder all das, was eigentlich nicht möglich ist.