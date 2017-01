Mit dem St.Galler Polizeiauto durch GTA

Das gute alte «Grand Theft Auto»: In keinem anderen Spiel kann man jederzeit wählen zwischen Base-Jumping per BMX von einem Berggipfel, adrenalintreibender Raserei auf dem Highway oder dem Klauen eines Jumbo-Jets. Der Spieler hat die völlige Freiheit und so kommt es nicht selten auch zu Schiessereien mit der Polizei.

15-Jähriger Ostschweizer baut Stapo-Auto nach

Wie bei vielen Games gibt es auch bei GTA eine starke Modding Community. (Für Nicht-Gamer: Modding bedeutet Modifikation. Die Spielewelt nach eigenem Gusto verändern und modifizieren. Dabei sind der Kreativität der Game-Tüftler keine Grenzen gesetzt: Gebäude bauen, Charaktere erstellen, Waffen erfinden usw.) Auch das Kreieren eigener Autos erfreut sich in der Modding Community grosser Beliebtheit. Auch in der Schweiz, auch im Kanton St.Gallen. Einer der «Modder» aus der Region ist Robin B. Der 15-jährige, der unerkannt bleiben möchte, ist ein riesiger Fan der Polizei und der Feuerwehr. Irgendwann möchte er selber Polizist werden, verrät er uns: «So kann ich mich jetzt schon ein Bisschen hineinversetzen.» Deswegen hat er in GTA einige Polizeifahrzeuge nachgebaut. Schwierig sei das Modding an sich nicht, es sei aber je nach Design sehr zeitaufwändig, sagt Robin B.: «Bei einem Krankenwagen brauche ich viel länger, da dieser viel mehr Details hat.» Robin sieht sich Fotos der Autos an und designt diese mit Hilfe von Photoshop.

Und so sieht das Ganze in Action aus



Stadtpolizei ist mässig begeistert

«Natürlich freuen wir uns, wenn jemand sich für die Polizei interessiert», sagt Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen. Auch rechtlich sei die Abbildung der Streifenautos kein Problem. Der Mediensprecher muss zugeben, dass die Autos von Robin B. in GTA wirklich gut nachgebaut wurden. «Selbst das Horn klingt richtig authentisch», freut sich Widmer. «Im Gegensatz zum Spiel, können wir den Klang des Horns aber nicht verändern.» Ein Kritikpunkt bleibt: «Was wir nicht so schön finden, ist die Tatsache, dass dieses Auto in einem Videospiel vorkommt, welches Gewalt verherrlicht. Wir wünschten uns, dass unsere Autos in einem positiveren Rahmen dargestellt würden.»

Liebe Stadtpolizei St.Gallen: Diesen Wunsch erfüllen wir euch gerne, Auto-Upgrade inklusive. Liebe Grüsse vom FM1Today-Team.

(saz/stm/cro)