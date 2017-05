Der 19-Jährige war kurz vor 15.45 Uhr auf der Kreuzlingerstrasse in Richtung Uttwil unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen kam er in einer Kurve von der Strasse ab und prallte frontal in die Wand einer Liegenschaft.

Der Töfffahrer wurde mittelschwer verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.

(Kapo TG/red.)