Mit dem Velo in Fussgängerin geprallt

Am Sonntagnachmittag ist es auf der Oberen Berneggstrasse in St.Gallen zu einem Zusammenprall zwischen einem Velo und einer Fussgängerin gekommen. Die Frau war mit ihrem Ehemann auf der Strassenmitte in Richtung Riethüsli unterwegs. Ein 19-Jähriger fuhr mit seinem Bike in die gleiche Richtung. Als er die beiden Fussgänger rechts überholen wollte, bemerkte die Frau das Geräusch und wollte dem Velo ausweichen.

Die 61-Jährige machte einen Schritt nach rechts und es kam zur Kollision. Die 61-Jährige wurde durch einen Rettungswagen zur Kontrolle ins Spital gefahren.

(Stapo SG/red.)