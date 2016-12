Mit diesen sechs Drinks nimmst du ab

Infused-Water-Drink

Auf diesen natürlichen Infused-Water-Drink schwören auch viele Topmodels und Hollywoodstars. Die darin enthaltenen Bio-Gurken lassen dich rasch schlanker aussehen, da sie effizient Wassereinlagerungen reduzieren. Frische Minze und ein grosszügiger Spritzer Zitronensaft kurbeln zugleich die Fettverbrennung und die Verdauung an. Das Vitamin C im Zitronensaft schwemmt zudem Giftstoffe aus dem Körper und sorgt damit u.a. für eine reinere und strahlende Haut. Trink am besten immer ein Glas vor dem Essen. Du wirst so anschliessend automatisch weniger Nahrung zu dir nehmen.

Grüntee mit Honig

Für eine Wärmebildung in den Zellen und damit eine höhere Kalorienverbrennung sorgen die Flavonoide und Catechine im Grüntee. Letztere verringern zudem auch die Fettspeicherung. In einer Studie senkte bereits eine grosse Tasse grüner Tee pro Tag das Körpergewicht der Probanden in 3 Monaten um durchschnittlich über 2 Kilogramm. Du kannst ihn sehr gut mit etwas Honig (1 TL) süssen oder mit einem Spritzer Zitronensaft aufpimpen. Beide kurbeln den Stoffwechsel zusätzlich an und versorgen den Körper mit wertvollen Antioxidantien, Vitaminen und Mineralien.

Scharfer Tomatensaft

Die Tomate ist dank vieler Ballaststoffe und entwässerndem Kalium ein probates Schlankheitsmittel. Zudem enthält eine Tomate nur 15 Kalorien. Bei den roten Dingern kannst du also ruhig kräftig zuschlagen und regelmässig einen (hungerstillenden) Tomatensaft trinken. Zusammen mit etwas Cayenne-Pfeffer wird er zum perfekten Schlankmacher. Denn das Gewürz heizt dank des Antioxidans Capsaicin die Fettverbrennung an und senkt den Insulinspiegel bzw. das Risiko für Heisshungerattacken.

Ingwer-Schlankdrink

Ingwer heizt deinem Körper so richtig ein und gilt deshalb als effizienter Kalorienkiller. Durch die Förderung des Speichelflusses und der Magensäfte beschleunigt die tolle Knolle den Verdauungsprozess, was das Abnehmen und Entschlacken unterstützt. Am besten trinkst du gleich nach dem Aufstehen zwei Gläser frisch aufgebrühten Ingwertee (frische Knolle verwenden!) mit einem Spritzer Zitronensaft, etwas Zimt (ebenfalls ein Fatburner) und Honig. Hier erfährst du, aus welchen Gründen es sich sonst noch lohnt, regelmässig Ingwer zu konsumieren.

Detox-Limonade

Dass Zimt ein kleines Wundermittel der Natur ist, konnten US-Wissenschaftler in einer ausgedehnten Studie eindrucksvoll nachweisen. Bei einer Einnahme von täglich 1 Gramm Zimt während 40 Tagen sank der Blutzuckerspiegel der Probanden um rund 30 Prozent. Verantwortlich hierfür sind sekundäre Pflanzenstoffe, die die Insulinwirkung an den Zellen optimieren. Durch den konstanten Blutzuckerspiegel werden Heisshungerattacken minimiert und damit die Fettverbrennung angekurbelt bzw. das Bauchfett bekämpft. Neben dem Blutzuckerspiegel senkt Zimt auch die Blutfettwerte deutlich und hilft bei Magen- und Verdauungsbeschwerden sowie bei Erkältungskrankheiten. Wenn du 3 dl warmes Wasser (frisch abgekocht) mit einer halben Zimtstange, einem Spritzer Zitronensaft, einer Prise Cayenne-Pfeffer und einem TL Honig versiehst, erhältst du ganz günstig und schnell einen natürlichen und äusserst wirkungsvollen Detox- und Schlank-Drink.

Grapefruit-Drink

Ein Glas frisch gepresster Grapefruitsaft zum Frühstück ist aufgrund des hohen Vitamin- und Mineralstoffgehalts nicht nur äusserst gesund, sondern hilft auch beim Abnehmen. Denn die Zitrusfrucht enthält viele Pektine, die dich länger satt machen, indem sie dafür sorgen, dass das Wasser länger im Magen bleibt. Mit etwas geriebenem Ingwer, Pfefferminze und Honig (jeweils ca. 1 TL auf 2,5 dl Saft) kannst du den Schlankmacher-Effekt dieses Drinks noch verstärken.

