Ein 67-Jähriger wollte am Donnerstagnachmittag in Matzingen auf einen Vorplatz einer Liegenschaft abbiegen. Dabei musste er die Geleise überqueren. Nach ersten Erkenntnissen übersah er dabei, dass die Frauenfeld-Wil-Bahn von Wil her heran nahte.

Es gab eine Kollision wobei der Lenker des Autos leicht verletzt und in den Spital gebracht werden musste. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Franken.

(red./Kapo TG)